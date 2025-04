Fotod 32 aastat teenistuses olnud päästja sai lahkumiskingituseks põlevad raudteeliiprid

Tapa päästjad said õhtupoolikul väljakutse Karkuse külla, kus põlesid raudteeliiprid ja kulu. Kuigi Neidekule pakuti, et ta ei pea enam kaasa tulema, otsustas mees siiski minna. "Noh, nüüd ma siin olen, teen oma pensioniajast veel tööd," ütles märtsis 60 aasta juubelit tähistanud Neidek muheledes, suitsevad tukid taustaks. "32 aastat päästeametis on päris väärikas number mu arust, eks nüüd jõudiski ühtäkki kohale arusaam, et peaks lõpetama," nentis Neidek.