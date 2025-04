See teeb meie ettevõtluspildi paindlikuks ja inimkeskseks, kuid toob kaasa ka väljakutsed, mis on seotud ajapuuduse, regulatsioonide ja rahastusvõimalustega. Siin tulebki appi Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidu (VIROL) juures allüksusena tegutsev ettevõtlusosakond, kelle tööks on olla ettevõtjatele partner ja teejuht.