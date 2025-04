Datlid ei lase väsimusel võimust võtta

Palmipuudepühal meenutatakse Jeesuse sisenemist Jeruusalemma, kus rahvahulgad tervitasid teda palmiokstega. Paljude palmide seas on datlipalm püha tähistamisel ehk kõige olulisem, sest just seda kasvas Jeruusalemma piirkonnas enim. Datlipalmi on lisaks peetud ka elu ja vaimsuse sümboliks.