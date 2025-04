Rakvere uuskasutuskeskus jagab riideid kord kuus tasuta

Rakvere linna sotsiaalosakonna juhataja Kai-Ly Sankovski täpsustas: "Meil on kokkulepe uuskasutuskeskusega. Saame vähekindlustatud peresid suunata uuskasutuskeskusesse üks kord kuus ja neil on võimalik sealt teatud hulk riideid saada tasuta."

See võimalus on iga kuu viimasel kuupäeval. "Kui kuu viimane kuupäev langeb pühapäevale, siis saab seda võimalust kasutada laupäeval, sest pühapäeviti on meie kauplus kinni. Kliente võtame vastu alates kell kümnest hommikul," ütles Aasa.