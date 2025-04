Rakvere rullitajad avasid hooaja Berliinis väikese vimkaga

Ilmateade lubas tugevat põhjatuult ja nulli lähedasi kraade. See tegi Rakvere Bont rulluisuklubi sportlased väga ärevaks. Võistluse eelsel päeval käisid kõik erinevaid riietuse kombinatsioone õues proovimas ja tehti korralikud mõttetalgud, et mis riietus rajale selga panna, mis kaasa võtta et ka pärast sõitu ei tekiks alajahtumise efekti.

​Õnneks paistis võistlushommikul päike, rada oli kuiv. "Meie hotell asus täpselt raja kõrval 4km kaugusel stardist, siis oli see super võimalus tutvumiseks raja lõpuga ja seega otsustasime võistluspaika liikuda metroo asemel rullidel, et veelkord katsetada mitu kihti riideid rajale selga vaja panna on või mis olud rajal ikkagi valitsevad. Võistluse ajal andis see suure eelise, sest teadsime täpselt mitu kurvi, mis ohud ja mis asfalti kvaliteet lõpus ees ootab ning seega sai oma viimased jõuvarud ilusti käiku lasta," rääkis klubi treener Reet Kruusmann.