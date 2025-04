Oma vastast oodati 1/64-paarist Võru FC Helios – Tabasalu Ulasabat C.F. II. 9. aprillil toimunud kohtumises olid kindlalt paremad võrulased, kes võtsid 5:0 võidu. Helios on Rakvere meeste jaoks tuttav tiim, sest möödunud hooajal mängiti samas liigas, nüüd on Helios aste madalamal – teise liiga B-tasandil.

​Omavahel on viimastel aastatel kohtutud omajagu. Seitsmel puhul on võidukas olnud Tarvas, kolmel korral Võru ja kord on mängitud viiki. Kaks meeskonda on viimases kaheteistkümnes omavahelises kohtumises näidanud üles korralikku resultatiivsust. Kokku on võrgud sahisenud 56 korral: 31 tabamust on Rakvere ja 25 Võru nimel. Möödunud hooajal võitis Tarvas Heliost võõrsil 6:2, kuid kodus sai 3:4 sugeda.