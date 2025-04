Juhtkiri: kelle huve teenib Rakvere linn?

Haridus on Rakvere linna laua lombakas jalg olnud pikemat aega. Veel pole kaugele ajalukku jäänud aeg, mil Rakverre kavandati riigigümnaasiumi ja kommunikatsioon lonkas totaalselt. Kommunikatsiooniämbriks kujunes ka hiljutine linna lasteaedade liitmine.



Nüüd on selgunud, et tervelt üheksa aastat on vanemad pidanud leppima sellega, et pere üks laps õpib ühes, teine teises (kes teab, võibolla kolmas kolmandas) Rakvere koolis, ebamugavat siginat-saginat on palju, aga kui Rakveres oleks asju aetud seaduse järgi, võinuksid õed-vennad õppida samas koolis, stressi oleks aastaid olnud vähem ning pere tervem ja rõõmsam.



Komisjoni, kelle käes on ohjad, kelle käes on võim tulla vastu vanemaile, kes koolikohaga rahul pole, leiutas Rakvere linnavalitsus. Seadus seda ette ei näe, seadus ei näe ette ka mingeid vanemate palveid komisjonile. Nad ei pea taotlema mingit muutust koolikohas. Sest nad peavad saama õige koolikoha! Aga miks see komisjon loodi? Ja kes sinna kuuluvad? Seda me ei tea, sest linnavalitsusest tuleb sel teemal vastuseid väga napilt, et mitte öelda: neid ei tulegi.



Kunagi, kui Eestis keelati valimisliitude kandideerimine riigikogusse, toodi põhjenduseks, et valimisliit on suvaline kooslus, mis koguneb ja laguneb ega saa seetõttu võtta poliitilist vastutust. Erakonnad saavat. Kohalikes omavalitsustes võisid valimisliidud aga edasi kandideerida. Päriselus on aga selgunud, et ega erakonnad ja poliitikud ka mingit vastutust võta. Täna on poliitik näiteks vasakliberaal, aga see ei tähenda, et ta homme ei võiks olla juba paremkonservatiiv.