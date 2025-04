Repliik: internet on üks vahva leiutis

Õpin praegu ülikoolis, kus kogu õpiprotsess, eksamid ja muud taolised toimetused käivad interneti vahendusel. Kindlasti on selle kehv külg see, et näost näkku ma kellegagi ei kohtu ning uute tutvuste saamine on keerukam kui tavalises kõrgkoolis. Samas on plussiks see, et kursusekaaslaseid on mul üle maailma.