Kõige esimese Kadrina basseinitriatloni võitis Kevin Vabaorg, kes on ka seekord starti tulemas. Vabaorg on korra võitnud veel individuaalselt ja samuti tiimina koos Marti Aldiga. Ühel korral on võidurõõmu maitsnud ka Kadrina kohalik mees Mart Suurkivi ning eelmise aasta kiireim oli Max Sander Laane.