Toimub meieisapalve kooslugemine

"Esimene eestikeelsena kirja pandud meieisapalve tekst on 501 aastat vana," nimetas Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu. "Tegemist on kultuuriliselt omapärase fenomeniga. Ka need, kes midagi ei tea palvest ega kirikust, teavad midagi meieisapalvest ja paljud neist oskavad seda ka peast."

​Toompuu sõnul on tegemist ühega neist vähestest tekstidest, millel on erinevaid ühiskonnagruppe, maailmavaateid ja konfessioone ühendav vägi. "Tänases heitlikus maailmas, kus ümberringi on palju ebakindlust ja üha enam teadvustame meid ähvardavat sõjalist ohtu, võib ehk just meieisapalve kinkida seda kindlust ja rahulikku teadmist, et me ei ole siin oma muredega üksi, vaid tohime arvestada nii üksteise kui ka looja endaga," arutles õpetaja.