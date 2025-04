Tapal lõi uksed valla uhiuus kauplus

Avamispäeval pakuti saabunuile hõrku mahlast küpsisetorti, mille oli valmistanud Luule Tiits, ettevõtte asutajaliige ja nüüdseks pensionäripõlve pidav superviisor, nagu lapselaps vanaema naljatamisi nimetas. Luule Tiits tunnistas, et on pidanud ka kondiitriametit ja kinnitas, et koogi ja kosmeetika valmistamisel on palju ühist. "Kogu see protsess on ju tegelikult väga sarnane," sõnas ta. "Peab hästi ja peenelt tunnetama, retsepti jälgima ... Neis tegevustes on palju ühist."