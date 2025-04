Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

NSV Liidu Metsa- ja Puidutööstuse Ministeeriumi metsavarumise ettevõtted on saavutanud töövõistluses üheksanda viisaastaku plaani täitmise eest miljardenda tihumeetri piiri. Miljardes tihumeeter puitu veetakse välja täna, 12. aprillil. See päev on kuulutatud kõrgeima tööviljakusega päevaks kõigis metsavarumisettevõtetes. Miljardenda tihumeetri langetamine, kokkuvedu, laadimine ja väljavedu on antud austava ülesandena kutseala parimatele, kes on saavutanud üleliidulises sotsialistlikus võistluses parimaid tulemusi. Tingliku miljardenda tihumeetri väljaveost võtavad osa kõigi liiduvabariikide parimad metsavarujad. Meie vabariigist on selle kokkuvedu ja pealelaadimine usaldatud Rakvere Metsakombinaadi Tudu metsapunkti traktoristi Arnold Kelu väikesele kompleksbrigaadile. Selle koosseisus on veel Heino Tooming, Andres Aas ning Tudu metsapunkti laadurijuht Mati Aasamets. Tudu metsapunkti traktorist Arnold Kelu tunnistati mullu esimesel ja teisel poolaastal meie vabariigi parimaks. Tema juhtimisel töötav kompleksbrigaad oli möödunud aasta II, III ja IV kvartalis ministeeriumi parim. Tänavu I kvartalis vedas A. Kelu brigaad kokku 4426 tm puitu (plaan täideti 173,6%-liselt). Isikliku viisaastakuülesandega tuli Arnold Kelu toime juba läinud aasta juunis. Nüüd täidab ta võetud sotsialistlikku kohustust anda üle viisaastakuplaani 21 000 tm puitu. Oma töönormidega saab A. Kelu hakkama keskmiselt 355%-liselt.