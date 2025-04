Kätlin Virgo: «Mängime seda, mis meile meeldib, ning usume, et meie entusiasm ja energia kanduvad edasi ka kuulajatesse»

Kätlin Virgo, te olete pärit Pärnumaalt, töötate Nõo muusikakooli direktorina ja dirigeerite Tartu ülikooli puhkpilliorkestrit Popsid. Virumaaga pole teil vist mingit seost.

Vastab tõele, et olen pärit Pärnumaalt Lavassaarest ning viimased 25 aastat olen elanud, õppinud ja töötanud Tartus ja selle ümbruses. Virumaaga mul tihedam seos puudub, kui ehk välja arvata see, et Popsides on Virumaalt pärit ja sealsetest orkestritest välja kasvanud arvukalt pillimängijaid ning Virumaa randades on suviti mõnus käia.

Esimene Viru Folk toimus aastal 2008, tänavune on juba kaheksateistkümnes. Kõigi nende aastate jooksul pole Popside kodulehel kirjas olevate kontsertide järgi Popsid kordagi Lääne-Virumaal kontserti andnud, nüüd olete aga meie festivali pealava avaesineja. Milline oleks see reklaamlause, mis annaks meie maakonna publikule mõista, et Popside sõu on nii väärt, et sellest ilma jäämine oleks viga, mida tuleks hiljem kahetseda?

Ei saa öelda, et me Lääne-Virumaal ei oleks esinenud. Oma 50 tegutsemisaasta jooksul oleme esinenud Rakveres ja Aseris ning eelmisel aastalgi käisime esinemas Lammasmäel. Erinevatele privaatsetele sündmustele on meid ikka kutsutud, avalikke esinemisi ehk on olnud napilt.