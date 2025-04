RAKVERE TEATER - 85 Rakvere teatri kaptenid II

Raivo tulekuga muutuski kogu linn korraga natuke heledamaks. Rakverlane, kes varem, silmad häbi täis, hommikul tööle hiilis ning õhtul hämaruse varjus tagasi oma urgu roomas, hakkas korraga naeratama. Täitsa asja ees, teist taga. Eks alguses see ehmatas inimesed ära. Lapsed jooksid nuttes tuppa peitu ja kaebasid vanematele. Aga pikapeale harjuti. Ja kui Raivo veel linna peal ringi käis, trummi lõi ning laulis, et «teater on kohtumispaik», siis said inimesed ikka aru küll, et hambad võivad katki olla ja haridus väike, aga teatri uksed ei hammusta. Ja kõik algas 1977. aastal «Teatrimaagiaga», see omalaadne õppetuba ja ekskurss teatri telgitagustesse liitis vanad ja noored vaatajad ning näitlejad.