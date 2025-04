Teatrirahvas kehastus koolmeistriteks

Rakvere teater ja Rakvere reaalkool (RRK) tähistasid teatrikuud üliägeda ühise ettevõtmisega, kus teatrirahvas andis koolitunde ning korraldati ühine näitus. Rahvusvaheline teatripäev on igaaastane 27. märtsil tähistatav rahvusvaheline erialapüha, mis on pühendatud kõigile teatritöötajatele. Päeva traditsiooniline moto on «Teater on teineteisemõistmise vahend ja kindlustab rahu maailma rahvaste vahel».