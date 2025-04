Keedetud hirvede aja avaja Piret Raud

«Olen rõõmus ja tänulik, et nende raamatute hulgast selle üles võtsite. Siin on nii palju isiklikku ja hingepõhjast tulevat, et kui selle valmis sain, mõtlesin, kui väga tahaksin, et see raamat kõnetaks kedagi, et tõesti jõuaks lugejani,» tunnistas Piret Raud. «»Keedetud hirvede aja» puhul sain algusest peale aru, et see ei pruugi iga inimeseni jõuda, ja seda õnnelikum ma olen, kui keegi ütleb, et see on teda huvitanud. See on väga kihvt tunne.»