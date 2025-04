Ervin Orgmets ja Agneta Maria Kallas on oma kutsumuse leidnud kiirabitöös

Eestis koosneb kiirabibrigaad kolmest inimesest. Neist üks on kiirabitehnik, kelle rolliks on juhtida autot, tõsta haige raamile, tassida raami ja vajadusel anda esmaabi. Teiseks brigaadi liikmeks on medõde, kes tegeleb otseselt patsiendiga. Kolmandaks liikmeks on brigaadi juht, kes vastutab kõigi kolme töötaja tegevuse eest.