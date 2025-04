12. aprillil käis Rakveres Buena Vista Sofa Clubis esinemas Epp Kärsin, kes on Eesti tuntuim naudingukoolitaja. Klubi oli inimesi puupüsti täis ja ei ole ka ime, sest kuigi me arvame, et teame seksist juba kõike, siis tegelikult see nii ikkagi ei ole.