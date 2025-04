Esialgsete teadete kohaselt süttis konveierilint, millel transporditi materjali ühest hoonest teise. Samuti võttis tuld hoone välisfassaad, kus peal on gaasitorud. Gaasivarustus tollesse hoonesse on nüüdseks peatatud.

​Ida päästekeskuse operatiivjuht Marek Martinson sõnas kella 12.45 ajal, et olukord on keeruline. "Kustutusveega on tõsised probleemid ja sündmuskohal on ka varinguoht. Galeriid võivad hakata ühel hetkel kokku varisema," kirjeldas Martinson. Lisaks on sündmuskohal ka tugev tuul, mis olukorra veel keerulisemaks teeb.