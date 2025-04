Kiviõlis põleb keemiatööstuse hoone, pääste reageeris kolmanda väljasõiduastme järgi

Esialgsete teadete kohaselt süttis konveierilint, millel transporditi materjali ühest hoonest teise. Samuti võttis tuld hoone välisfassaad, kus peal on gaasitorud. Gaasivarustus tollesse hoonesse on nüüdseks peatatud.

​Sündmusele on reageerinud Kiviõli, Jõhvi, Kohtla-Järve, Narva ja Rakvere kutselised päästjad koos Aasukalda vabatahtlikega. Suitsusukeldujad on hoonesse sisenenud, et töötajaid evakueerida, tulekoldeid otsida ja neid likvideerida.