Loodusvaatluste maraton ootab registreerima vaatlusalasid

Loodusvaatluste maraton toimub 7.–8. juunini ja selle aja jooksul püüavad osalejad 24 tunni vältel kaardistada määratud aladel nii palju eluslooduse liike kui võimalik. Tehtud vaatlused sisestatakse eElurikkuse portaali, kus need on kõigile kättesaadavad.

Loodusvaatluste maraton on üle-eestiline harrastusteaduse sündmus, mis toob kokku loodushuvilised ja -teadlased. Mitmetel avalikel vaatlusaladel saab osaleda ka loodushariduslikel retkedel, kus eksperdid aitavad tuvastada liike ja kirja panna vaatlusi.

„Vaatlusretkede käigus saab rohkem oma kodukandi looduse kohta teada ja see on võimalus panustada nii teadusesse kui iseenda teadmistesse. Looduse vaatlemine ja oma vaatlustest teada andmine on jõukohane nii looduse headele tundjatele kui ka algajatele huvilistele,“ sõnab loodusvaatluste maratoni projektijuht Kaarin Hein.