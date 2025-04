Kahe kompanii miinipildurid harjutasid õlg õla kõrval

"Lahingukompanii miinipilduritega koos harjutamine on see, mida maakaitsekompanii miinipildurid alati suure huviga ootavad. Väärt nõuanded ja oma kogemuste jagamine – ning mis peamine, vanade sõpradega kohtumine – on väärt igat minutit sellisest ühisest harjutuspäevast," lisas Ergo Rebane.