Repliik: tulge vaadake vutti

Hooaja esimene kodumäng tõi tribüünile viimaste aastate publikurekordi väärilise arvu rahvast. Vaevalt et nüüd keegi spetsiaalselt tasuta pakutava piruka ja kuuma joogi pärast tuleb, aga see on kõledal kevadajal meeldiv lisa. Ja noh, rõõmustav vaatepilt tablool on ka suureks plussiks. Loosimängud on samuti lihtne viis publikuhuvi kasvatamiseks. Siit juba etteruttavalt soovitus – suvel võiks piruka ja tee asemel olla külm jook ja jäätis.