Virumaa maadlejad olid Vändras heas hoos

"Kõik meie maakonna klubid olid esindatud sellel pikkade traditsioonidega maadlusvõistlusel, kus isad, kes olid kunagi sel võistlusel osalenud, viisid nüüd välja juba oma poja või tütre võistlusareenile ja milline rõõm ja sulnis naeratus oli siis saatmas last, kes oli saavutanud oma esimese matšivõidu," rääkis Rakvere spordikooli maadlustreener Endel Treiman.

Pikad traditsioonid on säilinud tänu omavalitsuste tublile huvihariduse toetamisele. Sel võistlusel oli uudne see, et lisandus noorte veteranide ehk 30+ vanuseklass.