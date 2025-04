Pikamaalaskmine tuisus sujus Viru maleva ja prantslaste käes hästi

"Päeva alustasime varavalges, tuisuses ilmas, kuid see ei seganud eesmärkide täitmist, sest võitlejate motivatsioon oli kõrge," ütles maakaitsekompanii ülem veebel Erik Abroi.

"Kaitsesse rühmitumine ja tuletegevus kaitselahingus olid päevase osa peamised ülesanded, millega mõlemad osapooled rahule jäid. Pikamaalaskmine heitlikkus ilmas oli muidugi omaette väljakutse, kuid keerulisemates tingimustes omandatakse õpitu paremini ja see jääb ka paremini meelde."

​Abroi lisas, et tegemist oli järjest kolmanda koostööharjutusega vähem kui kuu aja jooksul. "Väljaõppepäeva lõppedes jäi kõlama mõte, et meie ja liitlaste keel, mida räägime, võib olla erinev, kuid eesmärk on ilmselgelt sama."