Pärnu–Rakvere–Sõmeru riigimaanteel on linnast mööduval poolkaarel väikese raadiusega ringristmikke päris mitu – näiteks Bauhofi juures, aga ka Annemäe tee ristmikul ja Piiral.

​Transpordiameti ida osakonna juhataja Anti Palmi rääkis, et tänavu ehitatakse mitu neist ümber ja rajatakse kivisillutisega kaetud otseläbipääs. "Tavapärane liikluskorraldus ringristmikul ei muutu, aga tekitame võimaluse ka otse sõitmiseks," kõneles ta. "Seda on eeskätt vaja suurtele eriveostele, mida on viimasel ajal päris palju."