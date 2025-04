Tapal luusivad võluvad libarebased

Mõistmaks paremini Tapa raamatukogus avatud rahvusvahelise illustratsiooninäituse «Libarebane. Rebase võlu» pilte, avas teoste tagamaad kuraator Viive Noor. «Hiinas ja Jaapanis pole inimest, kes ei teaks midagi libarebastest. See vaimolend on nende kultuuride lahutamatu osa sama kindlalt, kui haldjad on seda Euroopa kultuuris,» selgitas ta.

Noor rääkis, et libarebane on armastatud ja kardetud, kuri ja hea, võrgutav ja kättemaksuhimuline, armastav ja kaitsev, truu ja reeturlik, kiuslik ja õilis olend, kel eluaastaid tuhat ja üle selle. «Kuju muutev vaimolend, kel võime ilmutada end meile jumalikult hurmava neiu, peenelt haritud õpetlase või tavalise metsarebase näol. Ta võib inimesest elumahlad välja imeda, heita ta surmasuhu ja minna siis uut ohvrit otsima. Võib aga saada ka ustavaks ja heaks vaimuks, kes kaitseb kurjade inimeste eest, pakub taevalikke rõõme ja vaimu tiivustavat vestlust. Taevarebasel on üheksa saba ja talle on kättesaadavad maailma sügavaimad saladused, mis peituvad meheliku ja naiseliku alge vaheldumises,» kõneles kuraator.