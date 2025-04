Kiviõli keemiatehase põlengu algfaasis tekkis tõsine kustutusvee nappus

​Kella 12.45 ajal ütles ka operatiivjuht, et olukord on keeruline. "Kustutusveega on tõsised probleemid ja sündmuskohal on ka varinguoht. Galeriid võivad hakata ühel hetkel kokku varisema," kirjeldas operatiivjuht Marek Martinson. Lisaks oli sündmuskohal ka tugev tuul, mis olukorra veel keerulisemaks tegi.