Tõeline rändur Grossi Toidukaupade kilekott on teinud maakerale tiiru peale

Paljud meist on käinud Taiwanis, Uus-Meremaal või Ühendriikides? Reisipisikuga nakatunud Brenda on koos elukaaslasega kõigis neis paigus viimase paari aasta jooksul viibinud. Lisaks muidugi Eestis ja Austrias ning nende ridade kirjutamise ajal rändavad nad parasjagu Itaalias. Aga reisidel on kaasas ka kolmas tegelane – harilik kilekott Grossi Toidukaupade logodega.

Paljud ilmselt küsivad nüüd, miks. "Algas kõik sellest, et nägin Instagramis ühe suunamudija postitusi, kus ta oma reisidel kandis kaasas mega kokkuvolditud Bolti paberkotti," avas Brenda tagamaid. "Tegelikult vaatasin juba siis, et oh my god, see on nii loll idee."