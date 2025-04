Kevadine tolmuaeg on halvendanud linnade õhu kvaliteeti

Peenosakesed on üliväikesed, võrdluseks: inimese juuksekarva keskmine läbimõõt on ca 100 mikromeetrit, õhus mõõdetavad peenosakesed on sellest 10–40 korda väiksemad. Peenosakesed võivad püsida õhus väga pikka aega ja on seetõttu kergesti sisse hingatavad. Tänavatolm ise ei tee haigeks, aga selles sisalduvad kantserogeensed ühendid võivad inimorganismi sattudes põhjustada muu hulgas raskeid tervisemuresid. Levinuim peenosakestega kaasnev nähe on hingamisteede ja silmade ärritus, mis avaldub eelkõige eakatel, lastel ja krooniliste haigustega inimestel.