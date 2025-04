Fotod Ojakülas möllab selle kevade suurim kulupõleng, olud on päästjatele keerulised

Ida päästekeskuse välijuht Andres Sulg tunnistas, et hetkel on tegu Ida regiooni selle hooaja kõige suurema maastikupõlenguga. "Kokku on põleng olnud 20-hektarilisel pindalal, aga praeguseks oleme saanud piiri peale ja hetkel põleb tulejoon pikkusega 600-700 meetrit," rääkis välijuht kella 15 ajal. "Aga olud on keerulised, kuna isegi maastikutehnikaga on ligipääs põlengualale raskendatud."