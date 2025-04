Pihtas ja põhjas

Aga ega Gross taha raha taskutesse sügelema jätta. Ja näed, Viljandi linnas on parasjagu vägev spaaprojekt valmis tehtud. See just paras koht, kuhu Rakvere kõrghoone jaoks planeeritud 35 miljonit hakkama panna. Iseasi on muidugi see, et inflatsiooni tõttu läheb ehitus äkki märgatavalt kallimaks. Aga kui tuleb suuremat sorti inflatsioon, on tarvis ehk koguni 70 miljonit eurot ... Eks aeg annab arutust. Ega siis raha pole siitilmast kadunud.