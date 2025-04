Juhtkiri: kass on tore loom, olenemata kasuka värvist

Paljudes varjupaikades on igapäevane küsimus, millist kassi märgatakse ja millist mitte. Tihti sõltub see tulevaste omanike isiklikest eelistustest. Mõne aasta eest oli murekohaks, et inimesed eelistasid rõõmsaid ja energilisi kassipoegi, jättes elukogenud täiskasvanud kassid tagaplaanile. Loomulikult on nooremal kassil potentsiaalselt rohkem ühiseid aastaid peremehega, kuid see pole alati määrav.