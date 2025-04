Ülestõusmispühad, lihavõtted, munadepühad. Ühel pühal mitu nime, aga mis on sisu?

Ülestõusmispühad on niinimetatud liikuvad pühad, mida tähistatakse erinevatel aastatel eri kuupäevadel. Miks see nii on ja mis on neljast päevast koosnevate pühade sisu, seda selgitab Viru praost, Rakvere Kolmainu kiriku õpetaja Tauno Toompuu.