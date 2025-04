Töötukassa kutsub värbamispäevale

Värbamispäeval osalevad hoolekande valdkonnas Pandivere Pansion ja AS Koeru Hooldekeskus; puidutööstusesse Palmako AS, Baltic Log Cabins OÜ ja Balti Spoon OÜ; klienditeenindusvaldkonnas otsivad uusi töötajaid Eesti Post AS (Omniva), Eastcon AG Eesti, Viru16 OÜ, Lidl Eesti OÜ ning põllumajanduses Äntu Mõis OÜ. Nimekirjas võib tulla muutusi.

Osalevatel ettevõtetel on pakkuda väga erinevaid ametikohti – ootame tööotsijaid kohapeale tööandjatega suhtlema ja uurima lähemalt.

Aprilli keskpaiga seisuga oli Lääne-Virumaa töötukassas registreeritud 1670 inimest, mullu oli aprillis keskmiselt töötuna arvel 1880 inimest, seega on selgelt näha, et töötus on tänavu madalam. Märtsikuus esitati töötuna arvele võtmise avaldusi 230, kuid töötuna arvelolek lõppes 361 inimesel – tööturul käib tihe liikumine ja inimesed liiguvad aktiivselt tööle.

Läbi aastate on märts-aprill-mai olnud kõige aktiivsed kuud uute töötajate värbamisel ja ka tänavu on see nii.

​Allikas: Eesti Töötukassa