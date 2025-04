Jäneda ja Lehtse lastevanemad jäid Tartu halduskohtus kaotajaks

"Kehv tunne on. Lugedes neid eelnevaid otsuseid ootused väga kõrged ei olnud, aga ma natuke lootsin isegi mitte seda, et meie taotlus rahuldatakse, aga mingit kohtupoolset analüüsi või seisukohta, et päris mõistlik see tegevus ei olnud. Seda seal ikkagi ei tulnud," rääkis Sirli Nellis, kelle vanem laps käib Jänedal neljandas klassis ja noorem alles selle juurde kuuluvas lasteaias.