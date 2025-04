SUVESAUND: teeme tutvust žürii liikmetega 3

Rebecca Kontus

Miks olete nõus žürii töös osalema? Mis selle töö juures kõige toredam on?

Ma ise mõtlesingi, et kuulata teiste inimeste loomingut võikski kõige toredam kogemus olla. Mul endal on alati väga keeruline tabada, mis hetkel lugu on valmis. Seda on huvitav kuulata, kuidas teised inimesed on otsustanud, et mis hetkel see on valmis. Stuudios võib jääda lõputult mingit asja lihvima. Ma pole ka väga žürii tööd teinud, see on mulle uus kogemus.