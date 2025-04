Nädala lind: kassikakk

See-eest on kassikakk vist küll peaaegu kõigile nägupidi tuttav. Tuttav on ta ehk pigem öökulli nime all, sest öökulli peetakse tarkuse sümboliks. Ja olgugi et öökullideks nimetatakse kõiki kakulisi, kiputakse tarkuse sümbolina piltidel kujutama just kassikakku. Miks peetakse teda tarkuse sümboliks, on ta tõesti väga tark lind? Tegelikult pole kassikakk kõige targem, tarkusega hiilgavad linnuriigis hoopiski vareslased. Tema nägu aga peegeldaks küll justkui sügavaid teadmisi.