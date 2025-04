Südamega maalitud ilu

Tiiu Tagamets ütles, et kuulab uudiseid harva, ent ka veerand tunniga jõuab neist temani palju ärevat ja muserdavat. «Olukord on hull ka meil. Varsti pole õhku, pole vett, siis tulevad siia need, kel on seda veel vähem. Mõtlesin, et niikaua kui meil on veel ilus, teengi ilust pilte,» sõnas Tiiu Tagamets.