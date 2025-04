Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Kõik on vist juba lugenud või kuulnud, et tänavu talvel suurenes meie vabariigis liiklusõnnetuste hulk möödunud aastaga võrreldes järsult. Missugused olid aga lood Rakvere rajoonis? Lühidalt öeldes – samasugused. Selgema pildi saamiseks mõned arvud. Kokku oli kolme kuuga rajoonis 34 liiklusõnnetust, mullu samal ajavahemikul 17. Surma on tänavu saanud kuus ja vigastada 16 inimest. Kahekümne kaheksast avariis süüdi olevast juhist sõitis 13 oma autoga. Kümme juhti tegi avarii purjuspäi. Viiekümne kuuel ebakainelt rooli taha asunul tuli load inspektsiooni hoiule anda. Üldse paistab, et vintispäi sõitmine on hakanud meie rajoonis jälle moodi minema. Ka on olnud palju sõidukite ärandamisi. Sellest peaksid transpordivahendite valdajad järeldused tegema. Inspektsioon on need igatahes teinud. Igaüks, kelle auto või mootorratas leitakse parkimisplatsilt seisukorras, mis võimaldab seda ära ajada, saab karmilt karistada. Nüüd pealkirjas öeldu juurde. Jah, tänavu korraldatakse ühe kevadise liikluskuu asemel kaks liiklusdekaadi: esimene 15.–25. aprillini, teine 15.–25. maini. Dekaadidel korraldatavad üritused on põhiliselt needsamad, mis olid läinud aastate liikluskuudel. Ent seoses muudatustega liikluseeskirjades kuuluvad tänavu erilise kontrolli alla sõidukijuhi ja jalakäija käitumine ülekäigurajal, turvavööde kinnitamine sõidu ajal, samuti käsiapteegi ja ohukolmnurga olemasolu. Tähelepanu keskpunkti võetakse individuaalauto juht.