"See on tee, mida käis Jumala poeg. See on tema viimane teekond kohtupingist hukkamispaika," rääkis Viru praost ja Kolmainu kiriku õpetaja Tauno Toompuu sümboolsest suure reede ristiretkest. "Käime kogudusest kogudusse, loeme evangeeliumit ja palvetame."