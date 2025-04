Peremees Margus Vain kõneles, et kodus Porkunis on teine iiri hundikoeri veel. Zora tõi hiljuti ilmale neli poega, kaks poissi ja kaks tüdrukut. Ema jäi kutsikatega koju, vastne isa sai tulla näitusele.

Perenaine Elis Küüsmaa pihustas Lucky kasukale palsamit ning harjas enne ringi minekut koera üle. Peremees tutvustas, et iirlaste kasukas lõikamist ei vaja. "Nad on sellised sorakad nagu nad on," märkis ta ja lisas, et mida hullem välja näeb, seda parem on.