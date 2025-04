​Uusi päästeautosid telliti 46: neist 44 lähevad komandodele ja kaks sisekaitseakadeemiasse. Vanemad autod vahetavad kutselistes komandodes välja veelgi vanemad autod, osa võõrandatakse vabatahtlikele ning osa jääb päästeameti reservi. Päästeametil on 99 põhiautot, millest 18 on reservis juhtudeks, kui on vaja asendussõidukit või komplekteerida täiendavaid päästemeeskondi suurte sündmuste puhul.