Eesti hobikrossi karikasarja esimesel etapil võttis Priit Rätsep klassis MX Pro/Juunior esimese stardi võidu ja juhtis kolm ringi. Neljandal ringil möödus temast teine vanameister Gert Krestinov ja seejärel said ette ka Kaarel Tilk ja Miro Varjonen, jättes Rätsepale selles sõidus neljanda koha.​

"Mulgikrossil esimene sõit suutsin kolm ringi juhatada, kuid käed on veel hetkel liiga nõrgad ja lõpetasin sõidu neljandana. Enne teist sõitu hakkas nii kõvasti sadama, et otsustasin päeva poolikuks jätta," rääkis Rätsep some vahendusel.