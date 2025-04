Kunda rannast leitud linnugripiviirus paneb Lääne-Virumaa talunikud valveseisundisse

Põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna peaspetsialisti Kärt Jaarma sõnul on linnugripp levimas üle Euroopa ning enim juhtumeid on esinenud Saksamaal, Hollandis, Taanis, Poolas ja Ungaris, samuti on juhtumeid ette tulnud Rootsis, Soomes, Tšehhis ning Leedus. Ka Eestis on taudioht endiselt olemas.