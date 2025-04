Moe viinavabrik peab bürokraatia tõttu loobuma oma populaarseimast tootest

Moe Peenviinavabriku juhataja Liisa Luhaste sõnul jagub ette toodetud Kuldjuurt ehk sügiseni. "Olemasolevate varude realiseerimisele piiranguid pole, toodet turult tagasi kutsuma ei pea," lausus ta. "Aga nüüd hakkavad meil laovarud otsa saama. Kuldjuure viin on kaubanduses veel saadav, aga me enam ei panusta selle turundusse ja reklaami."

Kiiresti populaarseks saanud viina Kuldjuur hakati Moel tootma 2013. aastal. Viinale on lisatud Eestis Tartumaal Saare talus kasvava kuldjuure tõmmis, mis muudab viina maitse mahedaks. Kuldjuur on meie piirkonnas teada-tuntud ravimtaim ja ilmselt säilivad taime head omadused ka viinas. Selline viin pole midagi enneolematut: tõmmisviinasid ja tinktuure on Eestis valmistatud ja müüdud alates aegade hämarustest.