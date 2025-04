Remondireisidel vähendatakse rongipiletite hinda

"Kuuel teisi- ja kolmapäeval on suuremahuliste taristutööde tõttu Tartu suuna reisid Jõgeva ning Tartu vahel asendatud bussidega, üksikud päeva viimased reisid aga Tamsalu-Tartu vahel, et taristuomanik AS Eesti Raudtee saaks jätkata Tapa – Tartu vahelise raudtee rekonstrueerimise ja elektrifitseerimisega," ütles Elroni turundusjuht Mariis Adamberg. "Remondipäevadel vähendame ühtlasi Tallinn – Tartu tavaklassi täispileti hinda."