Hitimeister Jonas Blue esineb Võsu Rannafestivalil

Jonas Blue, kodanikunimega Guy James Robin, on Briti DJ, produtsent ja laulukirjutaja, kes tõusis rahvusvahelisse tuntusse 2015. aastal oma troopilise house‘i stiilis versiooniga Tracy Chapmani laulust "Fast Car". See singel saavutas edetabelite tippu mitmes riigis, sealhulgas Austraalias ja Rootsis, ning pälvis mitmeid plaatina- ja kuldsertifikaate. Järgnenud hittidega nagu "Perfect Strangers", "Mama" ja "Rise" on Jonas Blue kinnitanud oma positsiooni globaalse tantsumuusika areenil. Tema looming on kogunud üle 7,5 miljardi striimi ja 40 miljoni singlimüügi üle maailma, olles nomineeritud viiele BRIT auhinnale. Lisaks on ta tuntud koostööde poolest artistidega nagu JP Cooper, William Singe ja Jack & Jack, tuues esile uusi talente ning rikastades oma muusikat mitmekesiste vokaalidega.