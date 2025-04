Aasta parima püsinäituse tiitliga ja Muuseumirotiga pärjatud näitus "Toolile nõjatudes. Luksust ja lihtsust keskajast Lutheri vabrikuni" on Eestis ja meie naaberriikides ainus omataoline. Väljapanek võimaldab tundma õppida läbi aastasadade siinmail kasutatud mööblit ja seeläbi ka muutuseid elustiilis ja olmes.

​Näitusel on iga ruumi keskmes tool – see annab võimaluse ühe eseme muutumise kaudu tutvuda mööblistiilide ajalooga. Tool kui funktsioonilt olulisim tarbevahend annab võimaluse mööbliajalugu tutvustada just toolile "nõjatudes".