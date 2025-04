Värbamispäev kinnitas, et kapriise on tööturul vähemaks jäänud

Värbamispäev sai hoo sisse teisipäeval kell 11 ja pool tundi hiljem sõelus laudade vahel mõnikümmend inimest. Töötukassa osakonnajuhatajat Kristi Moldaud see murelikuks ei teinud. Ta ütles, et töötuid on maakonnas vähemaks jäänud. "Mitte et tööandjaid juurde oleks tulnud, pigem on inimeste nõudmised vähenenud. Valitakse vähem," lausus Moldau.